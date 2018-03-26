Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров отмечает важность диалога с зарубежными НПО в условиях антироссийской кампании

Общество
26 марта, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, "деполитизированные экспертные дискуссии, различные просветительские проекты способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных отношениях"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МИД РФ считает важным наращивание диалога российских и зарубежных неправительственных организаций (НПО) в условиях антироссийской кампании и попыток дискредитации внутренней и внешней политики страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

"Мы все сегодня являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику, - сказал он. - В этих условиях, конечно, работа по наращиванию диалога с широкой общественностью с тем, чтобы донести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение".

"Понятно, что деполитизированные экспертные дискуссии, различные просветительские проекты способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных отношениях", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул весомый вклад в эти усилия Фонда Горчакова, который "утвердился в качестве востребованного инструмента поддержки шагов гражданского общества во внешнеполитической сфере".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
2
В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
5
Умер Сергей Мавроди
6
Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье
7
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров