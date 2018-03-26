Лавров отмечает важность диалога с зарубежными НПО в условиях антироссийской кампании

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МИД РФ считает важным наращивание диалога российских и зарубежных неправительственных организаций (НПО) в условиях антироссийской кампании и попыток дискредитации внутренней и внешней политики страны. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

"Мы все сегодня являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику, - сказал он. - В этих условиях, конечно, работа по наращиванию диалога с широкой общественностью с тем, чтобы донести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение".

"Понятно, что деполитизированные экспертные дискуссии, различные просветительские проекты способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных отношениях", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул весомый вклад в эти усилия Фонда Горчакова, который "утвердился в качестве востребованного инструмента поддержки шагов гражданского общества во внешнеполитической сфере".