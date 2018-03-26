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Станции метро Москвы "Выхино" и "Кузьминки" справились с нагрузкой в утренний час пик

Общество
26 марта, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

С 24 по 30 марта включительно временно закрыты соседние станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект"

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Одни из самых загруженных в Московском метрополитене станции "Выхино" и "Кузьминки", которые располагаются рядом с закрытым на неделю участком "Котельники" - "Лермонтовский проспект", утром в понедельник справились с увеличенной нагрузкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Благодарим жителей за то, что они воспользовались общественным транспортом в первый будний день закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии. Несмотря на рост пассажиропотока на станциях "Выхино" и "Кузьминки", а также на станциях "Авиамоторная" и "Электрозаводская", работа метрополитена осуществлялась в штатном режиме, без сбоев. Также мы организовали дополнительные мобильные точки продаж билетов, автоматы по продаже билетов и все кассовые окна работали в усиленном режиме. Призываем пассажиров воспользоваться для вечерних поездок метрополитеном и по возможности приобретать проездные билеты заранее", - сказал собеседник агентства.

Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрылись в субботу, 24 марта, на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск.

Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.

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