В КЧР более 100 многодетных семей с начала года получили бесплатные земельные участки

ЧЕРКЕССК, 26 марта. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Карачаево-Черкесии общей площадью более 7 га сначала года получили 115 многодетных семей республики, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве земельных и имущественных отношений КЧР.

"С 1 января по 16 марта 2018 года в органы местного самоуправления КЧР поступило 147 заявлений, выдано 115 земельных участка общей площадью 7,31 га. Всего за период действия регионального закона с июня 2012 года участки получили более 1,7 многодетных семей, исполнение закона - 47%", - сказали в ведомстве.

С начала года большинство участков (113) предоставили под жилищное строительство. Земля также предоставляется под личное подсобное хозяйство (ЛПХ), ведение садоводства, дачное строительство и огородничество.

Республиканский закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, приняли в 2012 году. Он распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.

В декабре 2017 года депутаты регионального парламента внесли изменения в этот закон, согласно которым теперь семьи с тремя и более детьми смогут получить участки в других муниципалитетах республики в случае отсутствия такой возможности по месту жительства. "Пока соответствующих заявлений от жителей республики не поступало", - отметили в министерстве.

В Карачаево-Черкесии, помимо выделения земельных участков, действует еще ряд мер господдержки многодетных семей. В этом году депутаты Народного собрания республики поддержали инициативу главы региона Рашида Темрезова и продлили действия ежемесячных социальных выплат малообеспеченным семьям на третьего и последующих детей. Размер выплат в 2018 году составляет 9,231 тыс. рублей. Ранее на такие выплаты имели право семьи с доходом ниже прожиточного минимума, в которых третий и последующий ребенок родились с 2014 года по 2016 год.