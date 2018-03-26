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Песков назвал абсурдом предположение о запрете на плохие новости на федеральном ТВ

Общество
26 марта, 14:08 UTC+3 МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал данные о том, что после появления информации о пожаре в торговом центре в Кемерове федеральные телеканалы практически не освещали эту трагедию

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "совершенной глупостью" и "абсурдом" предположение, что федеральным телеканалам якобы установлен запрет на плохие новости. Таким образом он прокомментировал ремарку журналиста о том, что в воскресенье в первое время после появления информации о пожаре в торговом центре в Кемерове федеральные телеканалы практически не освещали эту трагедию именно из-за некоего "блока на плохие новости".

"Это совершенная глупость", - сказал Песков. "Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но, когда стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это", - отметил он.

"Что касается запрета на какие-то плохие новости, это полный абсурд", - заявил Песков.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

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