Авиасообщение между Псковом и Симферополем возобновят после годового перерыва

ПСКОВ, 26 марта. /ТАСС/. Авиасообщение между Псковской областью и Республикой Крым возобновят после годового перерыва. Об этом сообщил ТАСС в понедельник исполняющий обязанности председателя Госкомитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

"Мы еще с прошлого года вели работу по возобновлению этого рейса. Теперь авиасообщение восстановлено. Полеты будут осуществляться "Саратовскими авиалиниями", они уже активно продают билеты и с июня начинают совершать рейсы. Будут летать в Симферополь раз в неделю по понедельникам", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации сервиса онлайн-бронирования "Саратовских авиалиний", первый рейс по маршруту Псков - Симферополь состоится 11 июня. Пассажиров будут перевозить на самолетах ЯК-42. Время в пути составит три часа и 15 минут. Стоимость билетов - от 8,4 тыс. до 13,8 тыс. рублей.

Первый прямой авиарейс из Пскова в Симферополь состоялся летом 2016 года. Тогда полеты начались 9 июня. В 2017 году полеты в этом направлении не совершались.