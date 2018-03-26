Вирджил Абло назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton

ПАРИЖ, 26 марта. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Американский дизайнер моды Вирджил Абло назначен креативным директором мужской линии французского дома моды Louis Vuitton. Об этом знаменитый бренд объявил в понедельник. Абло сменил на этом посту британца Кима Джонса, который перешел в Doir, где в свою очередь заменит Криса ван Аша.

Абло ранее возглавлял собственную фирму по разработке и выпуску одежды класса люкс спортивного фасона Off-White. Он также работал стилистом рэпера Канье Уэста. Абло прославился, в частности, тем, что весьма удачно преобразовал дизайн несколько классических моделей кроссовок Nike.

Теперь, как объявил дом моды Louis Vuitton, Вирджил Абло должен представить первую разработанную для него коллекцию мужской одежды "в июне этого года, на Парижской неделе моды". Первую свою коллекцию Абло показал на парижской "неделе" в 2013 году.

"Я просто в восторге. У меня появилась возможность начать новую главу Дома, который является олицетворением роскоши. Это всегда входило в мои самые смелые мечты. Наследие этого бренда - это огромный источник вдохновения. Я создам на этой основе новые мосты, которые соединят его с нынешними временами", - заявил сам Вирджил.

Как подчеркнул президент-генеральный директор Louis Vuitton Микаэль Бюрке, он "всегда с большим интересом следил за восхождением в мире моды Вирджила", с того времени, как они вмести работали в Fendi в 2006 году. "Мне очень приятно видеть, насколько его врожденная креативность и его авангардистский подход сделали его крупнейшей фигурой - не только мира моды, но и вообще народной культуры", - добавил Бюрке.

Вирджил Абло - выходец из среднего класса, семьи иммигрантов из Ганы. Родился в 1980 году в Рокводре (штат Иллинойс). В юности Абло увлекался альтернативной культурой 90-х годов, хип-хопом и рок-н-роллом, подрабатывал диджеем. Поступив в Университет Висконсина в Мэдисоне, получил там диплом инженера. Параллельно изучал архитектуру в Иллинойском технологическом институте.