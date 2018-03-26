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Аксенов призвал внедрить преподавание "Основ православной культуры" во все школы Крыма

Общество
26 марта, 14:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Глава республики отметил, что сейчас курс изучают 5273 ученика в 151 школе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал с нового учебного года организовать в 3 - 5 классах школ республики преподавание "Основ православной культуры Крыма" в рамках внеурочной деятельности.

"Со следующего учебного года необходимо реализовать инициативу по максимальному охвату учащихся курсом "Основы православной культуры Крыма" в рамках внеурочной деятельности в 3 - 5 классах всех школ республики", - сказал Аксенов в понедельник в ходе второго съезда руководителей образовательных учреждений региона.

Курс "Основы православной культуры Крыма" в школах республики сейчас преподают детям внеурочно по заявке их родителей. "На сегодняшний день курс изучают 5273 ученика в 151 школе. Это больше, чем в прошлые годы, но все равно составляет лишь треть от общего количества общеобразовательных учреждений республики", - уточнил Аксенов.

"Ситуацию надо исправлять, - считает он. - Директорам школ необходимо обратить особое внимание на преподавание "Основ православной культуры Крыма". Изучение этого предмета способствует не только развитию духовности в нашем обществе, но и росту интереса детей к истории и культуре родного края".

Глава Крыма также сообщил, что в целом дисциплины духовной направленности в Крыму изучают около 6,5 тыс. детей. "Это немного. Даже с учетом того, что эта цифра [в 2017 году] увеличилась в сравнении с 2016 годом на 1,5 тыс. человек. При этом светскую этику изучают почти 14 тыс. детей", - отметил Аксенов.

Он призвал педагогов и директоров школ "выяснить, везде ли родители имели возможность свободно осуществить свой выбор в пользу" дисциплин духовной направленности.

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