Умер Сергей Мавроди

ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бывший глава финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в больнице № 67 в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в медицинских кругах.

"Он поступил в 67-ю городскую клиническую больницу как неопознанный человек. Сейчас его переводят в судебно-медицинский морг №5", - сказал собеседник агентства.

Представители ГБУ "Ритуал" сообщили, что будут оказывать содействие семье Мавроди по вопросу захоронения. "ГБУ "Ритуал" помогает и содействует семье Сергея Мавроди по вопросу его захоронения", - сказал представитель учреждения в ответ на запрос ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Мавроди, основатель пирамиды "МММ" в 1990-х, умер в московской больнице. По данным ряда СМИ, Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте, где он проживал. В то же время газета "Московский комсомолец" ранее сообщала, что Мавроди госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. По данным издания, Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий, предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Его привезли в городскую больницу №67, где он и скончался.

Существовавшая в России в 1989-1994 годах компания "МММ" была признана одной из крупнейших финансовых пирамид. Ее основатель Мавроди скрывался от следствия и был арестован в Москве в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 года лишения свободы.