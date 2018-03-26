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Умер Сергей Мавроди

Общество
26 марта, 14:09 дата обновления: 26 марта, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Источник в медицинских кругах сообщил, что бывший глава "МММ" поступил в больницу "как неопознанный человек"

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ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бывший глава финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в больнице № 67 в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в медицинских кругах.

"Он поступил в 67-ю городскую клиническую больницу как неопознанный человек. Сейчас его переводят в судебно-медицинский морг №5", - сказал собеседник агентства.

Представители ГБУ "Ритуал" сообщили, что будут оказывать содействие семье Мавроди по вопросу захоронения. "ГБУ "Ритуал" помогает и содействует семье Сергея Мавроди по вопросу его захоронения", - сказал представитель учреждения в ответ на запрос ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Мавроди, основатель пирамиды "МММ" в 1990-х, умер в московской больнице. По данным ряда СМИ, Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте, где он проживал. В то же время газета "Московский комсомолец" ранее сообщала, что Мавроди госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. По данным издания, Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий, предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Его привезли в городскую больницу №67, где он и скончался.

Существовавшая в России в 1989-1994 годах компания "МММ" была признана одной из крупнейших финансовых пирамид. Ее основатель Мавроди скрывался от следствия и был арестован в Москве в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 года лишения свободы.

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