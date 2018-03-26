Более 66 тыс. листовок о закрытии участка столичного метро раздали пассажирам в выходные

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 66 тыс. схем линий метро и листовок с информацией о закрытии участка Таганско-Краснопресненской линии на юго-востоке Москвы раздали пассажирам в выходные. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метро "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрылись в субботу, 24 марта, на неделю для строительства Кожуховской ветки. В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.

"Для помощи пассажирам около станций "Кузьминки", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" каждый день работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Они помогают построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъясняют порядок работы общественного транспорта во время закрытия станций, а также раздают пассажирам информационные листовки и схемы линий. За выходные, 24 и 25 марта, они раздали более 66 тыс. листовок и схем линий, из них более 44 тыс. в субботу и около 22 тыс. в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на всех станциях метро размещены плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и вестибюлях всех станций, в поездах звучат аудиообъявления.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск. Ограничения на участке связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект". В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.