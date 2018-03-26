Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Произошедший накануне пожар в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли десятки человек, потряс город. О том, что сейчас происходит в городе, - в материале ТАСС.

Помощь психологов

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ. На эту минуту известно о 64 погибших. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали и допросили четырех человек, в том числе - арендатора помещения, в котором, предположительно, и произошло возгорание.

Самая сложная ситуация сейчас - на месте пожара. Родственники погибших и пропавших без вести все еще находятся в спортзале школы рядом с местом трагедии, с ними работают психологи. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского говорят, что многие из тех, кто потерял родных, только немного успокоились, и вопросы о погибших близких могут вызвать у них резко негативную реакцию.

Как рассказал ТАСС заведующий отделением неотложной и экстренной специализированной психиатрической помощью Кемеровской областной психиатрической больницы Ярослав Богданов, который также работает с родственниками погибших, у них в целом удовлетворительное состояние. "Тяжелых случаев нет, [но] люди находятся в состоянии горя, [и] мы оказываем необходимую помощь", - сказал Богданов.

Жители города несут цветы к ТЦ

Сотни жителей Кемеровской области пришли к сгоревшему ТЦ почтить память погибших. Неподалеку от "Зимней вишни" есть несколько скамеек, еще ранним утром горожане стали оставлять на них свечи и цветы. Сейчас скамейки полностью заставлены игрушками, на них и рядом с ними лежит множество цветов. Среди всего этого выделяется надпись на черном фоне "Дети, простите нас!"

Люди приносят к торговому центру воздушные шары, оставляют здесь иконы - ими заставлена одна из скамеек. Здесь же - на лавочке и тротуаре - сотни свечей в красных лампадах. Люди стоят вокруг этого места плотным кольцом, многие не могут сдержать слез. На месте дежурит реанимобиль, полицейские следят, чтобы никто из посторонних не прошел за оцепление.

Десятки кемеровчан решили сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим. В Кемеровском областном центре крови рассказали, что к ним с самого утра идут доноры-добровольцы, другие звонят и уточняют, можно ли оперативно подъехать для кроводачи. В регистратуре учреждения уточнили, что пока справляются с наплывом доноров, и добавили, что сейчас главное - обеспечить всем необходимым городские больницы.

Реакция соцсетей

Модераторы групп в соцсетях публикуют фото тех, кого еще не смогли найти спасатели, и просят оперативно звонить на горячие линии, призывают сдавать кровь для пострадавших.

Соболезнования родным погибших выражают не только жители Кузбасса, но и москвичи, и соседи-сибиряки - жители Томска, Тобольска, Барнаула, Новосибирска, Тувы.