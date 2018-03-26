Миланский трибунал удовлетворил требование прокуратуры открыть процесс против Берлускони

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Миланский трибунал удовлетворил требование прокуратуры открыть еще один процесс против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, первое заседание назначено на 9 мая.

Речь идет о деле, связанном с марокканской танцовщицей Каримой аль-Маруг по прозвищу "Руби". Скандальное расследование по поводу обвинений Берлускони в интимных отношениях с несовершеннолетней за денежное вознаграждение началось еще в 2010 году, когда он занимал пост главы правительства. Впоследствии политик был полностью оправдан по этому делу, однако еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших частную виллу Берлускони в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони. В ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты.

Всего по делу, получившему название "Руби тер", проходят 23 человека, включая адвокатов Берлускони, ряд девушек и других участников знаменитых "элегантных ужинов", как политик охарактеризовал вечера, получившие в СМИ название "бунга-бунга". Кроме того, этот процесс получил ряд ответвлений по территориальному признаку, то есть ряд обвиняемых должны предстать перед судьями других городов, где они зарегистрированы по месту жительства. Таким образом, судебные процессы, в которых обвиняемым проходит Берлускони, должны проходить в Сиене, Турине, Монце. В Милане пройдут сразу два процесса, один из которых начнется 7 мая и продлится до июля с еженедельной частотой заседаний.

81-летний политик является бессменным лидером партии "Вперед, Италия", входящей в правоцентристскую коалицию, победившую на парламентских выборах 4 марта. Несмотря на то, что сам Берлускони из-за предыдущего приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет" не имеет права ни баллотироваться, ни занимать посты в госуправлении, он играет решающую роль в идущих сейчас политических консультациях по поводу будущего правительства. Он также ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по поводу незаконности отстранения его от госуправления вследствие приговора.