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РФ в 2018 году внесет более $1 млн в бюджет Программы добровольцев ООН

Общество
26 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Сообщается, что добровольцы вносят вклад в решение таких глобальных проблем, как нищета и деградация окружающей среды

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия в 2018 году внесет более $1 млн в качестве единовременного взноса в бюджет Программы добровольцев ООН. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях расширения участия РФ в деятельности ООН осуществить в 2018 году за счет средств федерального бюджета перечисление до $1 004 000 в качестве единовременного взноса в бюджет Программы добровольцев ООН на обеспечение участия российских добровольцев в деятельности ООН", - говорится в документе.

В 1970 году Генассамблея ООН учредила Программу добровольцев (ДООН), которая координирует деятельность волонтеров по всему миру. Штаб-квартира движения находится в немецком Бонне, где работают около 150 сотрудников. Организация располагает четырьмя региональными офисами - в Бангкоке, Дакаре, Найроби и Панаме - и ежегодно мобилизует порядка 8 тыс. человек примерно в 130 государствах. Свыше 30% из них заняты в собственных странах (национальные волонтеры), остальные - в основном в развивающихся государствах.

Добровольцы вносят вклад в решение таких глобальных проблем, как нищета, голод, неграмотность, деградация окружающей среды, дискриминация в отношении женщин.

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