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Еврейские общины России готовы предоставить пострадавшим в Кемерове медпомощь за границей

Общество
26 марта, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 пострадали

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федерация еврейских общин России готова помочь пострадавшим при пожаре в Кемерове при необходимости получить медицинскую помощь в США и Израиле. Об этом сказал главный раввин России Берл Лазар в своем обращении в связи с трагедией.

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"Хочу заверить, что еврейская община Россия готова предоставить весь свой потенциал для оказания помощи людям, за жизнь которых сейчас ведут борьбу кемеровские врачи. В частности, если пострадавшим нужна специфическая медицинская помощь или особые лекарства, которых нет в России, мы могли бы получить это за рубежом с помощью наших единоверцев в Израиле, США и других странах", - сказал он.

"Наши сердца со всеми, кто оплакивает сейчас своих близких, вне зависимости от происхождения и религиозной принадлежности. Ведь каждый человек - это целый мир, и каждая потерянная жизнь - целый мир, ушедший от нас безвозвратно. Особенно трагично, когда гибнут дети и подростки, только начавшие жить", - добавил Лазар.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. С 27 марта на Кузбассе будет объявлен трехдневный траур.

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