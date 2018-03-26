Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Золотов и Собянин открыли в Строгине новые казармы для сотрудников Росгвардии

Общество
26 марта, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Мероприятие приурочено ко Дню войск национальной гвардии, который отмечается 27 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в понедельник открыли новые общежития (казармы) базы Росгвардии в столичном районе Строгино.

Мероприятие было приурочено ко Дню войск национальной гвардии (отмечается 27 марта). "Тут построены для постоянного и временного проживания около 100 тыс. кв. метров благоустроенных комфортных площадей. Здесь можно жить, здесь оказываются бытовые услуги, можно заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране", - отметил мэр Москвы.

В свою очередь Золотов рассказал, что в составе нового жилого комплекса построен физкультурно-оздоровительный центр с концертным залом. "Это первый для Росгвардии столь масштабный проект, который осуществлялся при непосредственном участии городских властей", - сказал он.

Общежития разместились в двух 17-этажных корпусах, в которых может проживать 2 тыс. сотрудников. На первых этажах размещены спортзалы, кафе, магазины и прачечные, есть подземная автостоянка на 569 машино-мест.

В общественно-спортивном центре Росгвардии площадью свыше 15 тыс. кв. метров обустроены спортзал со зрительскими трибунами на 300 мест, 25-метровый бассейн, киноконцертный зал на 1 тыс. мест, танцевальный зал, библиотека и другие помещения.

Кроме того, на базе Росгвардии в Строгино ранее был открыт кинологический центр, который стал одним из самых современные центров обучения служебных собак в России. За последние годы за счет городского бюджета существенно обновилась материально-техническая база и других объектов Росгвардии на территории Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Собянин, Сергей Семенович Золотов, Виктор Васильевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
США высылают из страны 60 российских дипломатов
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама