МВД готово упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МВД России намерено упростить получение гражданства РФ иностранными гражданами. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой на Общественном совете при МВД.

"Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства", - сказал он.

Горовой отметил, что ведомство поддерживает прибытие иностранных студентов и специалистов в Россию. "Мы двумя руками выступаем за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство", - сказал он.

По его словам, МВД ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции. "Мы работали и будем плотно работать с Министерством труда, с органами власти субъектов РФ с целью оценки давления на местный рынок труда иностранных граждан", - добавил первый замминистра.