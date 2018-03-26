ПФР в кратчайшие сроки выплатит пенсии и пособия семьям погибших при пожаре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) готов в кратчайшие сроки обеспечить все пособия и пенсии по линии ПФР семьям погибших в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном в его официальном Telegram-канале.

Пожар в ТЦ произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью.

"Пенсионный фонд заявляет о готовности в кратчайшие сроки обеспечить назначение и выплату всех пенсий и пособий, полагающихся по линии ПФР", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что ПФР выражает соболезнования родственникам и близким погибших в трагедии.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ создал оперативный штаб в Кемерове для координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре. В Кемерово направили представителей Минтруда РФ, Фонда социального страхования России, ПФР, Роструда. Пострадавшим гражданам и семьям погибших окажут всестороннюю социальную поддержку, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, страховые выплаты лицам, находившимся в трудовых отношениях.