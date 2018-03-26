Более 300 детей привили от гепатита А после массового отравления в селе Арани в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 марта. /ТАСС/. Более 300 детей привили от гепатита А в селе Арани Хунзахского района Дагестана, где произошло массовое отравление острой кишечной инфекцией, сообщила ТАСС в понедельник представитель министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

С середины марта в Арани 48 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Часть из них выписали, в больнице остаются более 30 человек, большинство из них - дети, самому маленькому полтора года.

"Более 300 детей уже прошли вакцинацию от гепатита А в селении Арани Хунзахского района. Кроме того... иммунопрофилактику в виде сиропов и таблеток прошли более 400 несовершеннолетних. Минздрав Дагестана начал вакцинацию после вспышки кишечной инфекции в селении, где на сегодня количество заболевших составляет 42 человека, половина из которых - дети", - сказала Муртазалиева.

На контроле минздрава

По ее словам, ситуацию со вспышкой острой кишечной инфекции в Арани на постоянном контроле держит временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов. "По его просьбе из фонда обязательного медицинского страхования выделят порядка 600 тыс. рублей на дополнительную закупку медикаментов и растворов", - отметила собеседница агентства.

Представитель минздрава региона рассказала, что первые пациенты с признаками отравления стали поступать в районную больницу 14 марта. "На сегодня в больнице [остаются] 37 человек, в том числе 21 ребенок. По оценкам врачей, состояние их удовлетворительное. Тяжелых форм заболевания не зарегистрировано, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, в наличии имеются все необходимые лекарственные препараты", - сказала она.

Муртазалиева добавила, что для проведения консультаций и оказания помощи коллегам в районную больницу направили врачей Республиканской инфекционной больницы.

"По предварительным данным санитарно- эпидемиологического расследования, установлено, что причиной вспышки инфекции послужило употребление сырой воды. В настоящее время осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, организован подвоз питьевой воды для жителей села Арани, а также проведена дезинфекция водопроводных сетей. Подача воды здесь возобновится после лабораторного подтверждения безопасности и качества питьевой воды", - заключила Муртазалиева.

Прокурорская проверка

В связи с массовым отравлением жителей села Арани прокуратура провела проверку. В надзорном ведомстве Дагестана сообщили, что в работе администрации Хунзахского района выявили "существенные нарушения закона".

"По предварительным данным, причиной массового заболевания граждан послужило употребление воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответственными работниками администрации района своих обязанностей при обеспечении водоснабжения населенного пункта. В связи с этим прокуратура в адрес администрации района внесла представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших", - говорится в сообщении.

Заместитель главы Хунзахского района Шамиль Аммаев ранее рассказал ТАСС, что причиной вспышки инфекции предварительно мог стать туалет, расположенный рядом с источником воды. По его словам, в селении проводятся вся необходимая санитарная обработка и предпринимаются меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких вспышек.