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Нижегородская область планирует открыть образовательный центр по аналогии с "Сириусом"

Общество
26 марта, 16:21 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, марта. /ТАСС

По словам врио главы региона Глеба Никитина, центр создадут на базе одного из учреждений дополнительного образования области, первый заезд планируется на лето 2018 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 марта. /ТАСС/. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству образования региона проработать проект образовательного центра по аналогии с "Сириусом" в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сириус" сегодня - это состоявшийся проект мирового уровня, и большое количество практик, которое там наработано, можно использовать в регионе. Мною было дано поручение министерству образования региона - проработать проект нижегородского "Сириуса", - заявил Никитин по итогам встречи с нижегородскими участниками смены в сочинском "Сириусе".

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По его словам, центр создадут на базе одного из учреждений дополнительного образования области, первый заезд планируется на лето 2018 года.

"Сейчас проект концентрируется на научном направлении, но следующим шагом будет создание смен с творческой специализацией", - добавил он.

Присутствовавшие на встрече школьники поддержали создание такого центра, отметив, что не у всех детей получается попасть в сочинский "Сириус".

Центр "Сириус" открыли на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

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