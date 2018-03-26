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Европа соболезнует в связи с гибелью людей в кемеровском торговом центре

Общество
26 марта, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Поддержку выразили главы европейских стран, а также представители внешнеполитических ведомств и международных организаций

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Европы и представители международных организаций выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в воскресенье в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерове. В результате сильного пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе дети, более 50 обратились за медицинской помощью. С 27 марта в Кузбассе объявили трехдневный траур.

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Глава правительства ФРГ Ангела Меркель направила телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой отметила, что немцы и она лично "с ужасом восприняли новость о пожаре в Кемерово, приведшем к многочисленным жертвам и пострадавшим". "Мы скорбим вместе с Вами. Мысленно мы находимся с близкими погибших", - говорится в документе.

"Папа Римский глубоко опечален тем, что произошло в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове и выражает соболезнования близким погибших в этом трагическом инциденте. Понтифик особенно опечален известием о гибели детей, за души которых неустанно молится. Франциск выражает сочувствие и солидарность властям и спасателям, которые помогают пострадавшим и продолжают поиск пропавших без вести", - говорится в тексте послания, распространенного службой печати Святого престола.

Телеграммы с соболезнованиями направили президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Послание направила руководителю МИД РФ Сергею Лаврову глава болгарского внешнеполитического ведомства, вице-премьер Екатерина Захариева. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано выразил соболезнования на странице итальянского МИД в Twitter. Испанский МИД распространил слова поддержки со стороны правительства Испании.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич в телеграмме президенту Владимиру Путину предложил оказать любую помощь в связи с трагедией. Он, как и все остальные, с прискорбием отметил большое число детей среди жертв пожара. "Прошу Вас помочь семьям погибших, а также тем, кто еще разыскивает своих близких, передать мое искреннее сочувствие, а пострадавшим - пожелания скорейшего выздоровления. Уверен, что Вы и Россия в эти тяжелые минуты предоставите любую помощь и поддержку, но если Сербия, как маленькая страна, но большой друг, может помочь каким бы то ни было образом, мы готовы в рамках своих возможностей сделать это", - говорится в телеграмме Вучича, текст которой приводится в заявлении пресс-службы сербского лидера, поступившем в понедельник в ТАСС.

МИД Великобритании также выразил соболезнования: "Мы глубоко опечалены новостями о пожаре в Кемерове. Наши мысли со всеми теми, кто пострадал в результате этого трагичного инцидента", - сообщил ТАСС представитель МИД. Посольство Франции в Москве разместило в своих социальных сетях сообщение: "Мы потрясены ужасной трагедией, произошедшей в Кемерове, гибелью многих детей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем выздоровления пострадавшим".

Реакция международных организаций

Участники проходящей в Женеве 138-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерове. "Глубоко соболезную российскому народу, родственникам и друзьям погибших в пожаре и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу отдать дань памяти жертвам минутой молчания", - заявила председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон.

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Соболезнования выразили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Опечален трагедией в Кемерове. Мои глубочайшие соболезнования всем, кого это затронуло. Желаю быстрого выздоровления пострадавшим", - написал генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

"Ужасные новости из Кемерова. Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв этого пожара в торговом центре", - написал в своем Twitter представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Глубоко опечален трагическим пожаром в торговом центре в Кемерове. Я направил послание со словами соболезнованиями, а также со стороны ПАСЕ, спикерам российского парламента", - написал в своем Twitter глава ПАСЕ Микеле Николетти.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Земан, Милош Борисов, Бойко Меркель, Ангела Гремингер, Томас Вучич, Александар Николетти, Микеле Франциск (Папа Римский) Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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