Источник: сотни миллионов рублей долгов Мавроди могут перейти его возможным наследникам

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Долги бывшего главы финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, умершего в понедельник, могут достаться его возможным наследникам. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, долги Мавроди превышают несколько сотен миллионов рублей.

"Смерть бывшего основателя финансовой пирамиды "МММ" не означает автоматического прекращения исполнительного производства о взыскании его долгов. После получения документированной информации о смерти судебные приставы будут устанавливать, есть ли у него наследники, к которым в случае вступления их в наследство может быть обращено взыскание", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Сергей Мавроди умер в больнице № 67 в Москве. По данным ряда СМИ, Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте, где он проживал. В то же время газета "Московский комсомолец" сообщала, что его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. По данным издания, он жаловался на слабость и боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий, предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Еще в 2012 году судебные приставы взыскивали с Мавроди долги более чем на 4,2 млрд рублей. Хотя производство по большей части из более 2 тыс. исполнительных листов было прекращено за отсутствием имущества, на которое может быть наложен арест, он оставался должником на сотни миллионов рублей. В начале 2008 года в пользу взыскателей приставы получили $700 тыс., с которых был снят арест, наложенный в ходе уголовного дела. В том же году приставы арестовали двухэтажный деревянный дом Мавроди с земельным участком в Тверской области, его личную библиотеку из 1400 книг, а после презентации его книги "Искушение" приставы потребовали от издательства копию договора, чтобы взыскать авторский доход от продажи книги, его штрафовали также за невыплату долгов, а затем и за неуплату штрафов, ограничивали в выезде за рубеж.

Действовавшая в начале 1990-х годов "МММ" стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Потерпевшими были признаны 10 тысяч 454 человека, однако, по оценкам экспертов, число вкладчиков составляло до 10 миллионов.

В сентябре 2012 года Мавроди собирался зарегистрировать политическую партию "МММ" ("Мы меняем мир"), но в 2013 году Минюст приостановил деятельность оргкомитета, а в 2015 году отказал в регистрации. По данным СМИ, "МММ" попыталась создать своих продолжателей не только в России, но и в Индонезии, ЮАР, Индии, Бангладеш, на Украине. Ее филиал, по данным СМИ, существовал в минувшем году даже в Нигерии, где "МММ" переводилась с английского как "Всемирное движение Мавроди" или "Всемирная копилка Мавроди".