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Миронов предложил приостановить деятельность кинотеатров и развлекательных площадок в ТРЦ

Общество
26 марта, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Лидер "Справедливой России" также выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове, предложив провести трехдневный национальный траур

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с предложением временно приостановить деятельность кинотеатров и развлекательных площадок в торгово-развлекательных комплексах по всей России в связи с трагедией в Кемерове.

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"Сейчас нужно специальным решением правительства приостановить работу всех развлекательных площадок и кинотеатров в торговых центрах... пока не будут проведены тщательные проверки по всем городам России", - заявил он на брифинге журналистам в понедельник.

По словам Миронова, "дети и родители так напуганы, что в ближайшее время вообще не захотят ни в какие торговые центры ходить, потому что не уверены в безопасности". "Это недопустимо", - подчеркнул лидер справороссов. При этом, считает он, все чиновники в Кемерове, отвечающие за безопасность, должны уйти в отставку. "Должна быть моральная ответственность, это будет правильное поведение", - уверен Миронов.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Лидер "Справедливой России" также выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре, предложив провести трехдневный национальный траур.

Возгорание на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошло 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью. В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

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Кемеровская область "Справедливая Россия" Пожар в торговом центре в Кемерове
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