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Патриарх Кирилл призвал Кемеровскую епархию оказать помощь родным жертв пожара в ТЦ

Общество
26 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

На третий день после трагедии во всех храмах РПЦ пройдут заупокойные богослужения

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кемеровская епархия должна оказать пастырскую помощь и поддержку родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня", говорится в обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху, опубликованном в понедельник.

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"Призываю духовенство епархии оказывать необходимую пастырскую помощь родственникам погибших и пострадавших. По моему благословению во всех храмах Русской православной церкви на третий день после трагедии будут совершены заупокойные богослужения", - говорится в тексте обращения.

Предстоятель Русской православной церкви выразил свои соболезнования родным погибших. "Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым", - добавил патриарх Кирилл.

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Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, сообщил, что глава Русской церкви в понедельник отслужит заупокойное богослужение по жертвам трагедии.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека. Очаг возгорания пока не установлен. На месте трагедии работают следователи.

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