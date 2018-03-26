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Трехдневный траур по погибшим при пожаре в Кемерове объявлен в Ингушетии

Общество
26 марта, 18:12 UTC+3 МАГАС МАГАС 26, марта. /ТАСС

Глава республики Юнус-Бек Евкуров выразил соболезнования родственникам погибших

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МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил в республике трехдневный траур по погибшим во время пожара в торговом центре в Кемерове. Все развлекательные мероприятия в регионе на это время будут отменены, рассказал ТАСС Евкуров.

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"В знак солидарности с губернатором и жителями Кемеровской области, где с 27 по 29 марта объявлен траур, на ближайшие три дня в республике и на местном телевидении будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования тем, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких", - заявил Евкуров.

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно.

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Темы
СКФО Ингушетия Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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