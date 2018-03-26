Службы занятости Ингушетии направят на обучение 70 находящихся в декрете женщин

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Органы службы занятости населения Ингушетии планируют в 2018 году направить на профессиональное обучение 70 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Об этом ТАСС рассказала в понедельник начальник отдела профессионального обучения и профподготовки министерства труда, занятости и социального развития региона Лида Вышегурова.

"Сейчас проводится анкетирование, женщины выбирают специальность, по которой хотели бы пройти подготовку и обучение. Параллельно в правительстве утверждается план этих образовательных мероприятий и сумма, которая будет выделена на эту программу, но мы уже знаем, что 70 женщин точно смогут принять участие в программе", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, женщина, находящаяся в декретном отпуске, должна быть уверена в том, что останется востребованной на рынке труда.

"Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, испытывают большие трудности при возвращении на прежнее место работы или при трудоустройстве на новом предприятии. Это связано, прежде всего, с потерей профессиональных знаний и навыков, снижением уровня квалификации за время декретного отпуска. Поэтому обучение, которое государство предлагает в период отпуска за ребенком, станет дополнительной гарантией успешной трудовой деятельности и карьеры", - отметила Вышегурова.

Ранее программы обучения практиковались в 2014 году. Тогда профессиональное обучение и переобучение прошли 130 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. На реализацию программы из республиканского бюджета выделили порядка 600 тыс. рублей.