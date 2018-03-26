Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим при пожаре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в понедельник в Москве заупокойное богослужение по всем погибшим при пожаре в Кемерове. Об этом сообщил его пресс-секретарь, священник Александр Волков.

"Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли и пострадали многие люди. Трагедия усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали дети. Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе", - процитировал слова патриарха отец Александр.

Кроме того, патриарх призвал духовенство Кузбасской митрополии оказать поддержку родственникам погибших. В оперативном штабе и в больницах, куда направили пострадавших, находятся священники - они дежурят там круглосуточно, оказывают поддержку.

"Особой признательности заслуживает труд тех, кто принимает участие в тушении пожара, оказывает медицинскую помощь пострадавшим, утешает и поддерживает родных и близких погибших", - добавил патриарх

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, 53 обратились за помощью в медицинские учреждения. Очаг возгорания пока не установили. На месте трагедии работают следователи.