Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим при пожаре в Кемерове

Общество
26 марта, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Он также призвал духовенство Кузбасской митрополии оказать поддержку родственникам погибших

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в понедельник в Москве заупокойное богослужение по всем погибшим при пожаре в Кемерове. Об этом сообщил его пресс-секретарь, священник Александр Волков.

"Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли и пострадали многие люди. Трагедия усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали дети. Всех нас посетила большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе", - процитировал слова патриарха отец Александр.

Смотрите также

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Кроме того, патриарх призвал духовенство Кузбасской митрополии оказать поддержку родственникам погибших. В оперативном штабе и в больницах, куда направили пострадавших, находятся священники - они дежурят там круглосуточно, оказывают поддержку.

"Особой признательности заслуживает труд тех, кто принимает участие в тушении пожара, оказывает медицинскую помощь пострадавшим, утешает и поддерживает родных и близких погибших", - добавил патриарх

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, 53 обратились за помощью в медицинские учреждения. Очаг возгорания пока не установили. На месте трагедии работают следователи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
3
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
4
США высылают из страны 60 российских дипломатов
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама