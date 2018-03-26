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Россотрудничество отвергло все обвинения в адрес высылаемого из США главы РЦНК

Общество
26 марта, 19:26 UTC+3

Ранее США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова отвергла обвинения в сомнительной деятельности высылаемого из США руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне.

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"Это создает не самую лучшую атмосферу, но мы будем стараться, поскольку занимаемся культурой, вопросами образования и науки и никак какими-то другими функциями, - заявила ТАСС в понедельник Митрофанова. - Будем стараться поддерживать деятельность на том же уровне".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Франция, Польша и Канада высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия, Нидерланды, Албания, Испания - по два, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия и Швеция - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС". В МИД РФ уже заявили, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

 

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