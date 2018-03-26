Кабмин выделил 76 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при пожаре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 76 млн рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека. Согласно опубликованному в понедельник распоряжению на сайте кабмина, членам семей жертв пожара будет выделено по 1 млн рублей за каждого погибшего.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 76 млн рублей на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в том числе на выплату единовременного пособия членам семей погибших и единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно распоряжению, членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Получившие в результате пожара вред здоровью получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

"Рекомендовать коллегии администрации Кемеровской области осуществить дополнительные выплаты гражданам, получившим в результате пожара вред здоровью, и членам семей граждан, погибших (умерших) в результате пожара", - говорится в документе.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов, на месте работают дознаватели, следователи СК. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 23 погибших.