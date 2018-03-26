Неверов предложил запретить размещать на верхних этажах ТЦ детские комнаты и кинотеатры

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предлагает размещать детские комнаты и кинотеатры на первых, а не на верхних этажах торговых центров. Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.

"Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя <…> сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?", - сказал Неверов.

Неверов считает, что "нужно сделать серьезные выводы и сделать требование к торговым центрам и ко всем местам массового скопления людей, чтобы исключить подобные трагедии".

Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.