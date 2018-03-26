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Роскомнадзору не известно о случаях незаконного использования данных россиян в Facebook

Общество
26 марта, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В ведомстве также отметили, что надзорные мероприятия в отношении компании Facebook по-прежнему запланированы на второе полугодие 2018 года

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал уведомлений о незаконном использовании данных российских пользователей социальной сети Facebook на фоне информации об утечке данных практически 50 млн пользователей соцсети. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

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"В рамках реализации возложенных полномочий в области персональных данных в Роскомнадзор не поступала информация о незаконном использовании персональных данных российских пользователей", - говорится в сообщении в ответ на соотвествующий вопрос.

В ведомстве отметили, что планы по срокам проверки работы соцсети в России не меняются, надзорные мероприятия в отношении компании Facebook по-прежнему запланированы на второе полугодие 2018 года.

Компания Facebook оказалась в центре скандала ранее в этом месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса. Глава компании Марк Цукерберг принес извинения за происшедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей.

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