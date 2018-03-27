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Трехдневный траур по погибшим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кузбассе

Общество
27 марта, 0:04 UTC+3 КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за медицинской помощью

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© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Траур по погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кузбассе 27 марта и продлится до 29 марта. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, с утра приспустят государственные флаги, теле- и радиоканалы прекратят вещание развлекательных передач и рекламы.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Траур продлится три дня - с 27 по 29 марта, распоряжение подписал губернатор Аман Тулеев. В день траура на всей территории области будут приспущены государственные флаги РФ и Кемеровской области. Всем учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Телерадиокомпании добровольно это делают: убирают рекламу из эфира, музыку, которая не соответствует траурному настроению", - сказали в пресс-службе.

В дни траура не будут работать муниципальные кинотеатры. "У нас акцию проводят кинотеатры, входящие в "Кузбасскино", они останавливают показ фильмов", - добавили в пресс-службе.

Представители разных вероисповеданий проведут службы. "Они совершат межконфессиональный молебен об упокоении душ погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня", о скорейшем избавлении от травм и болезней пострадавших при пожаре, о поддержке родных и близких погибших и пострадавших, о предотвращении подобных трагедий, техногенных и природных аварий и катастроф, о даровании безопасности, здравия и благополучия жителям Кемеровской области", - говорится в сообщении обладминистрации.

Кроме Кузбасса траур по погибшим в пожаре объявили в Рязанской области.

О трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

Пожар возник 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших.

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