Экс-порноактриса Стефани Клиффорд подала в суд на адвоката Трампа за клевету

ТАСС, 27 марта. Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, назвавшего ложью ее заявление об интимной связи с политиком. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Коэн подразумевал, что мисс Клиффорд - лгунья, которой не следует верить, и что ее заявления об отношениях с Трампом являются неправдой", - цитирует агентство адвоката Клиффорд.

В воскресенье экс-порноактриса в интервью телекомпании CBS сообщила, что 2006 году один раз вступала в интимные отношения с Трампом. Как утверждала Клиффорд, в 2011 году она рассказала о своей связи с миллиардером дочернему изданию американского журнала InTouch, однако статья с ее заявлениями так и не была опубликована. Через несколько недель после этого, по словам Клиффорд, в Лас-Вегасе на парковке неизвестный стал угрожать ей расправой, если она не будет держать все в тайне. В интервью Клиффорд предположила, что к запугиванию имел отношение Коэн.

Последний в свою очередь заявляет, что никогда не угрожал экс-порнозвезде. Он также отрицает связь между Клиффорд и президентом США.