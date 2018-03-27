В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов из-за тумана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Несколько рейсов во вторник задержаны на прилет и вылет в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе авиапредприятия.

"У нас сегодня есть небольшие задержки из-за тумана. Ждем, когда он развеется", - сказали в пресс-службе.

По данным авиапредприятия, с небольшой задержкой прилетят рейсы из Москвы и Владивостока. Задерживается отправление самолетов в Хабаровск, Владивосток в Москву.

Как сказали ТАСС в Сахгидрометеоцентре, утренние туманы в Южно-Сахалинске являются обычным явлением для марта.