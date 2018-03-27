Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов из-за тумана

Общество
27 марта, 1:12 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Рейсы из Москвы и Владивостока приземлятся с небольшой задержкой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Несколько рейсов во вторник задержаны на прилет и вылет в аэропорту Южно-Сахалинска из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе авиапредприятия.

"У нас сегодня есть небольшие задержки из-за тумана. Ждем, когда он развеется", - сказали в пресс-службе.

По данным авиапредприятия, с небольшой задержкой прилетят рейсы из Москвы и Владивостока. Задерживается отправление самолетов в Хабаровск, Владивосток в Москву.

Как сказали ТАСС в Сахгидрометеоцентре, утренние туманы в Южно-Сахалинске являются обычным явлением для марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
2
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
3
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
4
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Трехдневный траур по погибшим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кузбассе
7
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама