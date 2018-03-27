Семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов со щебнем на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Семь пассажирских поездов задерживается в Свердловской области из-за схода 10 вагонов со щебнем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

"В результате происшествия были задержаны пригородные поезда №7240 сообщением Шаля - Екатеринбург-Пассажирский и №7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский - Шаля, пассажиров которых уже доставили автобусами в место назначения, и №7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский - Шаля. Также до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов №71 Екатеринбург - Санкт-Петербург, №69 Чита - Москва, №13 Новокузнецк - Санкт-Петербург и №191 Челябинск- Санкт-Петербург", - сказали там.

По данным пресс-службы, на путях необщего пользования ООО "Коноваловский рудник", примыкающих к станции Билимбай Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги, произошел самопроизвольный уход 20 груженых щебнем вагонов. "В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами, с последующим сходом 10 вагонов. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Кузино и Каменск-Уральский", - пояснили в СвЖД.

Ранее ТАСС сообщал, что восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области.