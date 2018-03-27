Трехдневный траур по погибшим в ТЦ в Кемерове объявили во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове объявлен во Владивостоке, на зданиях городской и краевой администрации приспустили государственные флаги. Об этом сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

"Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Утром Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание", - говорится в сообщении.

Глава города отметил, что необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих. В понедельник он поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

"Большая беда случилась в Кемерове. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры", - приводит пресс-служба слова Виталия Веркеенко.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре.