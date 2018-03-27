Панихиды по погибшим в Кемерове начались в храмах на Дальнем Востоке

ТАСС, 27 марта. Панихиды по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начались в православных храмах на Дальнем Востоке.

"В Спасо-Преображенском соборе на площади Славы в Хабаровске во вторник утром прошла панихида по погибшим", - сообщили ТАСС в местной епархии. В разное время панихиды об упокоении душ погибших будут проходить в храмах не только Хабаровского края, но и Якутии, Сахалина, а также других регионов на востоке страны.

Кроме того, по информации пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии, в связи с событиями в Кемерове на неопределенный срок перенесен праздничный концерт в хабаровском дворце культуры, приуроченный ко дню Росгвардии. В театре национальных культур "Забайкальские узоры" в Чите также приняли решение об отмене из-за траура концерта городского детско-юношеского фестиваля.

Ранее пресс-служба мэрии Владивостока сообщила, что в городе объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара в "Зимней вишне". На зданиях городской и краевой администрации приспустили государственные флаги.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в понедельник в Москве заупокойное богослужение по всем погибшим при пожаре в Кемерове. Поминовения погибших будут ежедневно проходить во всех крупных храмах Кемеровской епархии.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших.