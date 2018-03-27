Госдепартамент выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном в понедельник в Twitter.

"Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. В это печальное время наши мысли с народом России", - написала она.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове от лица США выразил во время телефонного брифинга с журналистами представитель администрации США, который назвал новости о пожаре душераздирающими.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, общее число пострадавших превышает 60 человек, число госпитализированных увеличилось до 15. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.

We offer our deepest condolences to the families of the victims of the #Kemerovo tragedy. Our thoughts are with the people of #Russia at this sad time. — Heather Nauert (@statedeptspox) 27 March 2018