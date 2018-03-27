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Госдепартамент выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове

Общество
27 марта, 3:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт написала в Twitter, что "в это печальное время наши мысли с народом России"

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Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном в понедельник в Twitter.

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"Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. В это печальное время наши мысли с народом России", - написала она.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове от лица США выразил во время телефонного брифинга с журналистами представитель администрации США, который назвал новости о пожаре душераздирающими.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, общее число пострадавших превышает 60 человек, число госпитализированных увеличилось до 15. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.

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