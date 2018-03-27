Власти Никарагуа выразили солидарность с народом России в связи с трагедией в Кемерове

ТАСС, 27 марта. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в торговом центре в Кемерове, где погибли десятки людей. Текст послания был обнародован в понедельник СМИ центральноамериканской республики.

"Вся наша солидарность с вами, с семьями Российской Федерации и особенно с теми семьями, которые пострадали во вчерашней трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерове, говорится в документе. - Мы молимся за братьев, которые в страшных обстоятельствах потеряли своих близких <…>, прося у Господа помощи, утешения и сил для того, чтобы пережить эти скорбные моменты".

По последним данным, жертвами случившегося 25 марта пожара стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.