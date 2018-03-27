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Эксперт: стандарт экологической безопасности в Арктике будет полезен регионам

Общество
27 марта, 3:39 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 27, марта. /ТАСС

Отмечается, что Национальный общественный стандарт разработан по мировым стандартам и включает в себя лучшие практики по проведению компаний в Арктике

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ЯКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Национальный общественный стандарт "Экологическая безопасность Арктики", разработанный организацией "Ассоциация полярников", может стать настольной книгой региональных властей и промышленных компаний в арктических регионах. Такое мнение высказал ТАСС во вторник вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Вячеслав Шадрин.

Документ проходит общественные слушания в Торгово-промышленной и Общественной палатах Якутии. В его обсуждении принимают участие общественники, экологи и коренные народы.

"Национальный общественный стандарт разработан по мировым стандартам, включает в себя лучшие практики по проведению компаний в Арктике. С другой стороны, это добровольный документ. В него включены очень детальные и важные индикаторы, в частности, о взаимоотношениях с коренными народами, своевременным информированием местного населения о ведении хозяйственной деятельности. Этих положений, к сожалению, нет в современном российском законодательстве", - отметил Шадрин.

Он добавил, что в стандарте большое внимание уделено технологиям ликвидации ЧС в условиях Арктики. По мнению эксперта, документ должен быть "настольной книгой для региональных властей, для всех компаний, работающих в регионе. Конечно, крупные компании имеют собственные экологические стандарты. Документ может быть полезен, например, небольшим старательским артелям, региональным нефтяным компаниям, которые стремятся к реализации экологических стандартов", - отметил он.

Национальный общественный стандарт "Экологическая безопасность Арктики" разработан Общественной комиссией по направлению "Экология" Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" при содействии сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера РАН.

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