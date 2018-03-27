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Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Общество
27 марта, 5:29 UTC+3

Уточняется, что глава государства посетит место трагедии

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Кемерово, где 25 марта произошел крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Он повлек гибель более 60 человек. Со вторника в регионе объявлен траур, который продлится до 29 марта.

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Как ожидается, глава государства посетит место трагедии. Кроме того, он заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека. Также более 60 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения. 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором мог находиться эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей ТЦ.

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