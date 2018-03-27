Жители Кемерова пришли в центр города в первый день траура по погибшим в пожаре

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Кемерова собрались во вторник на несанкционированный митинг в центре города, чтобы почтить память жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали свыше 60 человек, и узнать у властей подробности происшествия, сообщает корреспондент ТАСС с места события

Еще накануне жители Кемерова начали собираться на митинг через социальные сети. Несмотря на пасмурную погоду и минусовую температуру, люди пришли в центр, чтобы потребовать от властей максимально прозрачного расследования трагедии.

"Мы обеспокоены слухами, которые возникли вокруг этой трагедии. Хотим узнать точное число пострадавших. Также нам нужно услышать, кто виноват в случившемся, какие меры будут приняты", - сказали ТАСС участники акции, которая началась буквально в 20 минутах ходьбы от здания торгового-центра, в котором продолжаются аварийно-спасательные работы.

Часть людей собралась возле скульптуры "Ангел", установленной в 2016 году к Дню шахтера и считающейся хранительницей города. Среди собравшихся есть и те, кто потерял в пожаре своих близких. К ним вышел мэр города Илья Середюк, люди окружили его плотным кольцом и потребовали пропустить их за ограждение на площадь Советов, к зданию областной администрации. При этом многие из них скандировали "Правду!".

Число участников акции растет

Среди собравшихся много молодых людей. Горожане держат в руках портреты погибших, многие не сдерживают слез. В разговоре с ними Середюк, в том числе предложил им собрать группу граждан, которая посетит морг и здание торгового центра и убедится в недостоверности слухов о большем числе жертв трагедии. На вопрос мэра о том, кто готов поехать в морг, люди ответили: "Все!".

"Эта трагедия коснулась в Кемерове почти каждой семьи. У нашего сына был билет на сеанс в кинотеатр в этом торговом центре, но он провинился, и мы его туда не пустили", - рассказал житель города Сергей. Кемеровчанка Ирина сказала, что не водит своего ребенка в подобные центры. "Потерять ребенка для родителей - невосполнимое горе", - сказала она.

По прошествии некоторого времени к собравшимся также вышел первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Он согласился провести людей на площадь Советов. Там уже были люди, прошедшие за оцепление. Сейчас площадь почти на половину заполнена участниками акции.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.