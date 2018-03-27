Жители Кемерова пришли в центр города в первый день траура по погибшим в пожаре

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Несколько сотен жителей Кемерова собрались во вторник на несанкционированный митинг в центре города, чтобы почтить память жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали свыше 60 человек, и узнать у властей подробности происшествия, сообщает корреспондент ТАСС с места события
Еще накануне жители Кемерова начали собираться на митинг через социальные сети. Несмотря на пасмурную погоду и минусовую температуру, люди пришли в центр, чтобы потребовать от властей максимально прозрачного расследования трагедии.
"Мы обеспокоены слухами, которые возникли вокруг этой трагедии. Хотим узнать точное число пострадавших. Также нам нужно услышать, кто виноват в случившемся, какие меры будут приняты", - сказали ТАСС участники акции, которая началась буквально в 20 минутах ходьбы от здания торгового-центра, в котором продолжаются аварийно-спасательные работы.
Часть людей собралась возле скульптуры "Ангел", установленной в 2016 году к Дню шахтера и считающейся хранительницей города. Среди собравшихся есть и те, кто потерял в пожаре своих близких. К ним вышел мэр города Илья Середюк, люди окружили его плотным кольцом и потребовали пропустить их за ограждение на площадь Советов, к зданию областной администрации. При этом многие из них скандировали "Правду!".
Среди собравшихся много молодых людей. Горожане держат в руках портреты погибших, многие не сдерживают слез. В разговоре с ними Середюк, в том числе предложил им собрать группу граждан, которая посетит морг и здание торгового центра и убедится в недостоверности слухов о большем числе жертв трагедии. На вопрос мэра о том, кто готов поехать в морг, люди ответили: "Все!".
"Эта трагедия коснулась в Кемерове почти каждой семьи. У нашего сына был билет на сеанс в кинотеатр в этом торговом центре, но он провинился, и мы его туда не пустили", - рассказал житель города Сергей. Кемеровчанка Ирина сказала, что не водит своего ребенка в подобные центры. "Потерять ребенка для родителей - невосполнимое горе", - сказала она.
По прошествии некоторого времени к собравшимся также вышел первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Он согласился провести людей на площадь Советов. Там уже были люди, прошедшие за оцепление. Сейчас площадь почти на половину заполнена участниками акции.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.
С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.