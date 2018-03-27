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Глава Кемеровской области лично примет всех родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Общество
27 марта, 8:15 UTC+3 КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Аман Тулеев также добавил, что им уже начали оказывать финансовую помощь

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет личный прием родственников всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове и займется решением проблем, о которых они ему расскажут.

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Об этом он заявил во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерове президентом РФ Владимиром Путиным.

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", - сказал Тулеев.

Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.

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Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.

 По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявили траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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