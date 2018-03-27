Обманутые дольщики смогут получить информацию о сроках строительства на сайте Минстроя

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о нормах по уточнению срока восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением форма [дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков] дополняется информацией о сроке восстановления прав граждан. Информация об этих сроках будет размещаться на официальном сайте Минстроя России", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что в случае изменения сроков, руководители субъектов Федерации должны будут направлять обоснования в Минстрой. "Благодаря принятому решению пострадавшие граждане будут знать, когда именно будут восстановлены их права", - добавили в правительстве.