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Кузнецова: регламент работы детских досуговых центров в РФ должен быть обновлен

Общество
27 марта, 8:26 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, марта. /ТАСС

Детский омбудсмен подчеркнула, что также необходимо ввести систему общественного контроля

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КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Детские развлекательные площадки и досуговые центры должны обновить регламенты работы и более четко прописать правила безопасности. Об этом во вторник заявила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая побывала на месте трагедии в Кемерове и вместе с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой посетила пострадавших в больницах.

"Очевидной для нас является необходимость более детальной регламентации деятельности каждого вида детских досуговых учреждений. Детский досуг развивается, появляются новые его формы. И под каждую из них необходимы чётко прописанные требования безопасности", - сказала Кузнецова.

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Как уточнила детский омбудсмен, также необходимо исключить формализм при проверках действующих детских центров, а также позволить самим посетителям этих площадок контролировать их работу. В частности, это можно сделать с помощью общественных наблюдателей.

"Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено. Возможно, стоит использовать опыт общественных палат по формированию сети наблюдателей", - отметила Кузнецова.

Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших. В городе объявлен трехдневный траур.

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Пожар в торговом центре в Кемерове
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