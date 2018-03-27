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Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Общество
27 марта, 8:57 дата обновления: 27 марта, 9:55 UTC+3

Президент также пообщался с помогавшими эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара

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Материал из 1 страницы
©  Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетил в областной больнице скорой медицинской помощи в Кемерове пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 25 погибших. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей. В регионе объявлен трехдневный траур.

Глава государства пообщался, в частности, с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с четвертого этажа. Молодой человек сказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.

Встреча со спасателями

Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

"Проблемы - это огромная площадь [пожара], просто не подобраться было к очагу. И людям, которые там находились, было очень сложно добраться до путей эвакуации - дым движется намного быстрее. Непонятно, куда бежать, поэтому люди заходили в тупик и не смогли выбраться. Элементарная проблема больших конструкций, площадей, их надо как-то разделять", - пояснил он.

"Люди не смогут быстро покинуть такие здания, добраться до выходов, тем более они почему-то не были открыты", - добавил Сергеев.

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