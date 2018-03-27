Глава Афганистана объявил на форуме минуту молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани выразил свои соболезнования в связи с пожаром в Кемерове и объявил минуту молчания на международной конференции высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая проходит в Ташкенте.

"Я хотел бы выразить соболезнования присутствующему здесь министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с трагедией в Кемерове и хотел бы объявить минуту молчания", - сказал Ашраф Гани.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших. В регионе объявлен трехдневный траур.