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Глава Афганистана объявил на форуме минуту молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

Общество
27 марта, 9:31 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

Ашраф Гани также выразил соболезнования главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с трагедией

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани выразил свои соболезнования в связи с пожаром в Кемерове и объявил минуту молчания на международной конференции высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая проходит в Ташкенте.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Я хотел бы выразить соболезнования присутствующему здесь министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с трагедией в Кемерове и хотел бы объявить минуту молчания", - сказал Ашраф Гани.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 погибших. В регионе объявлен трехдневный траур.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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