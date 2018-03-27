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Путин не против детских комнат в ТЦ, но дети должны быть "в надежных руках"

Общество
27 марта, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В свою очередь глава СК Александр Бастрыкин отметил, что зачастую дети "передаются под ответственность непонятно каких лиц"

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает нормальной работу детских комнат в торговых центрах, однако в них должна быть обеспечена безопасность пребывания детей. "Если люди пришли за покупками, ничего такого нет, если они оставляют детей в надежных руках, - заявил он на совещании в Кемерове, которое показал в своем эфире телеканал "Россия 24". - Но в надежных руках, при нормальной организации и обеспечении безопасности".

"Наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц", - заявил на совещании глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Все нормально, если правильно все организовывать", - ответил ему президент.

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