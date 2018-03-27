Путин не против детских комнат в ТЦ, но дети должны быть "в надежных руках"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает нормальной работу детских комнат в торговых центрах, однако в них должна быть обеспечена безопасность пребывания детей. "Если люди пришли за покупками, ничего такого нет, если они оставляют детей в надежных руках, - заявил он на совещании в Кемерове, которое показал в своем эфире телеканал "Россия 24". - Но в надежных руках, при нормальной организации и обеспечении безопасности".

"Наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц", - заявил на совещании глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Все нормально, если правильно все организовывать", - ответил ему президент.