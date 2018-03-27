Эксперт: Гагарин разбился из-за ошибочной команды с земли

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Алексей Песляк/. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли. Об этом рассказал ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин этой катастрофы, Арсений Миронов (летчик, доктор технических наук, в 1980-х годах возглавлял Летно-исследовательский институт им. Громова).

Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Их самолет разбился вблизи д. Новоселово Киржачского района Владимирской области. Официальная версия трагедии - выполнение летчиками резкого маневра привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию (резкое падение подъемной силы из-за неправильного обтекания крыла воздушным потоком). Чем именно был вызван этот маневр, расследованию установить не удалось.

Ошибка руководителя полетов

По словам Миронова, поблизости от зоны полета самолета Гагарина и Серегина также выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева. Специалист считает, что истребитель Гагарина попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от внезапно замеченного посреди облачности второго МиГ-15.

Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта ему удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте.

"На запрос Гагарина в 10:29:57 -"Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов" - руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил -"Разрешаю", - по-видимому, не наблюдая опасного сближением меток целей самолетов Серегина - Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду "Разрешаю" всего двумя словами -"Без снижения". Но слов "Без снижения" не было произнесено. В итоге - катастрофа", - рассказал Миронов.

В случае правильной команды, полагает член летной подкомиссии, самолет Гагарина прошел бы курсом 320 градусов на высоте 4200 м над самолетом летчика Андреева. Опасного сближения самолетов не произошло бы, не пришлось бы выполнять и роковой маневр уклонения.

Миронов отмечает, что специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии и должен был видеть опасное сближением меток от двух самолетов.

Намеренное искажение

Миронов считает, что в ходе расследования было организовано преднамеренное искажение фактической ситуации, сложившейся во время катастрофы. В качестве примера он привел следующий эпизод в работе летной подкомиссии."На заседании 5 апреля летчику самолета МиГ-15УТИ Андрееву был задан вопрос -"В условиях какой облачности он выполнял полет в своей зоне на высоте 3000 м?" Ответ был неожиданно шокирующим -"Летал вне облачности", - рассказывает специалист.

Члены подкомиссии, особенно специалисты в области метеорологии, стали уточнять - на большой площади района полетов была сплошная слоистая облачность, с нижней кромкой 600 м, верхней 5000 м, но на высоте 3000 м вы летали вне облаков? "Тогда опытный летчик Андреев вдруг заявил: "Ну, может быть, я напутал, может, была сплошная облачность", - вспоминает Миронов. Эксперт тогда записал у себя в блокноте: "Путает", и подумал: "Кому нужно было искажать фактическое положение? Не самому же Андрееву. Андреев выполнял свое задание точно, к нему претензий нет".

По словам Миронова, опасное сближение двух самолетов вне облачности гораздо менее вероятно, чем в облаках - летчики могут визуально обнаруживать друг друга на большом расстоянии и успевают безопасно разойтись. Можно предположить, считает член летной подкомиссии, что заказ на то, чтобы увести специалистов от поиска истинных причин гибели экипажа МиГ-15УТИ (указание Андрееву рассказать о полете вне облачности - прим. ТАСС), поступил от высокой инстанции.

Кроме того, добавил Миронов, "было замечено, что продолжение дискуссии с Андреевым не было поддержано председателем подкомиссии и было быстро прекращено".

Версия Алексея Леонова

Советский космонавт Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос, в 2017 году представил в своей книге "Человек и космос" документы и схемы, касающиеся гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и Владимира Серегина. По его версии, учебный МиГ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. При этом Леонов отмечает, что дал слово не называть фамилию летчика, действия которого, по его версии, привели к гибели двух летчиков.

"Самолет, который там был, прошел на высоте 4200 метров на сверхзвуке на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина, перевернул и загнал самолет в глубокую спираль. Все говорят: "Они в штопор сорвались". Самолету, чтобы сорваться в штопор нужна скорость 350 км/час, а он столкнулся с землей на скорости 750 км/час, это глубокая перевернутая спираль. Он перевернул самолет этот, вот как было на самом деле", - рассказал ранее ТАСС Леонов.