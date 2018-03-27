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Кабмин вносит в Госдуму проект о совершенствовании контроля за выбросами на предприятиях

Общество
27 марта, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Инициативой предлагается передавать информацию о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр вместо фонда данных экологического мониторинга

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о совершенствовании работы систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ на предприятиях. Соответствующий документ размещен во вторник на официальном портале правительства РФ. 

Как отмечено в пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается передавать информацию о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вместо фонда данных экологического мониторинга.

Согласно документу, программа оснащения предприятий датчиками вступает в силу с 1 января 2019 года. Такая программа должна рассматриваться надзорным органом в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения, которое предприятия будут получать в период с 2019 года до 2025 года.

"Срок реализации программы создания систем автоматического контроля не может превышать четырех лет со дня получения комплексного экологического разрешения", - говорится в пояснительной записке.

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