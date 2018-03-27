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Госдума почтила минутой молчания память жертв пожара в Кемерове

Общество
27 марта, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В Кемеровской области объявлен траур с 27 по 29 марта

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник почтила минутой молчания память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Прежде, чем мы с вами приступим к работе, предлагаю почтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре в Кемерово", - сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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