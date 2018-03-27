Более 120 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за время гуманитарных пауз

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек покинули Восточную Гуту за время действия гуманитарных пауз, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 120 987 человек", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что по гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин город Дума за истекшие сутки покинули более 520 мирных жителей. Для них была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, а также бутилированной питьевой воды. Всего по этому коридору с 28 февраля организован выход 25 013 человек.

Продолжается организованное специалистами Центра возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков в Восточной Гуте населенные пункты Сакба и Кафер-Батна, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.